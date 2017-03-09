司改會議 環境案件將訂「吹哨者法案」

2017-03-09

〔記者黃欣柏、張文川／台北報導〕司法改革國是會議第三分組首次開會即通過將「環境案件的偵查與訴訟程序」列為優先處理議題，昨第二次會議，會中多數委員達成成立「吹哨者法案」等共識，決議組成四人專案小組，負責在下次會議前將相關共識文字化為具體方案。

明訂檢舉人可減免刑責、分配獎金

擬推動的「吹哨者法案」，明訂檢舉人可減免刑責，甚至從沒收的不法所得或罰鍰中分配巨額獎金，同時禁止業者解僱檢舉人。根據法務部報告，目前僅「水污染防治法」有此條款，法務部與環保署昨均提議引進至其他環保法規，獲多數委員認同。

據了解，環境議題牽涉到廢棄物清理法等十四種法律，有鑑於近年接連爆發日月光污水案、彰化農地鉛鎘污染案等重大環保案件，往往因沒有被害人及鑑定費用高昂等因素難以偵辦，定罪率與刑期也不符人民期待，因而被分組委員排定為首要討論項目。

法務部昨天提出的方案，主要是將目前以不法利得作為罰鍰「天花板（最高額）」的規定，改為「地板（最低額）」，並擴大沒收制度，以「足信是犯罪所得」作為沒收標的；此外重大環境犯罪應修法，由「具體實害犯」改列為「抽象危險犯」，只要業者未達到法律賦予的義務或管制標準就視為違法。

至於四人專案小組，成員為台北地檢署檢察官林達、台灣社會福利總盟秘書長孫一信、律師陳重言及成大政治系教授楊永年；他們將負責彙整各單位及分組委員意見，再就「環境法制檢討與修訂」、「罰鍰、刑事沒收法制」、「舉證責任倒置或減輕、司法援助及求償時效限制」、「檢、警、環境主管機關與人民之聯結」、「吹哨者法案」及「其他」等六大層面草擬具體方案。

另一議題「法官、檢察官的多元晉用」昨也進入討論程序，但受限會議時間未做成結論，將再討論；原先決定暫不討論的司法官退休給付問題，近日則將由法務部、司法院先行與年金改革委員會協商，若無法取得共識，未來會重新納入會議討論。