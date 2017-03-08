中正紀念堂蔣銅像 專家建議沉進地底

2017-03-08

〔記者呂伊萱／台北報導〕民進黨立委姚文智昨天舉辦「中正紀念堂廣場轉型」公聽會，與會者幾乎都同意應該移除蔣介石銅像。前台北市政府聘用規劃師邱秉瑜主張應將中正紀念堂改作立法院用地，與蔣介石歷史有關的就移到桃園慈湖，「使蔣介石的靈廟和靈柩可以合一」，屆時可發展新型態的國會觀光；二二八基金會執行長楊振隆也支持此項提議。

轉型公聽會 與會者多同意移除銅像

文化部日前啟動中正紀念堂轉型正義的第一步「去威權化」，但關於中正紀念堂的整體轉型，尚無具體提案。姚文智舉辦「中山南廿一號暨廣場都市再生的未來」公聽會，邀請各界專家學者與政府代表參與討論；文化部次長丁曉菁表示，文化部對空間應用抱持開放態度。

姚文智主張可改造為「首都文化園區」，成為展演中原文化的故宮二館，解決故宮擁擠問題；而總統府可轉型成台灣博物館。

都市改革組織理事劉柏宏認為，中正紀念堂應有更多環境友善的「綠資源」概念，主建築物具國際代表性應保留，但可多樣化利用，「甚至圍牆都拿掉」，讓威權走向公園化。

景觀學會副理事長許晉誌與劉世偉表示，中正紀念堂是野百合運動的基地，是台灣民主政治記憶重要的地景之一，而銅像有巨大地基而造成移除困難，他認為可參考東京的巨型滯洪池概念，地面維持現有場景，地下一層作為活動空間，地下二層則大規模開挖，變成儲水庫，銅像可透過儀式性活動下沉到池中，「讓大自然消滅他」。