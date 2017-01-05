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青商會幹部 集體入民進黨

2017-01-05

民進黨主席蔡英文昨與中常委召開「青年菁英入黨」記者會，歡迎「國際青年商會中華民國總會」（青商會）總會長侯宗延、前總會長許又銘帶領廿四名幹部集體加入民進黨。民進黨發言人張志豪表示，民進黨朝向多元價值的政黨發展，除了青年入黨，未來還會有新住民、婦女、原住民等多元族群，都會積極邀請加入。

（記者蘇芳禾）

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  • 民進黨黨主席蔡英文歡迎「青年菁英」入黨。（記者劉信德攝）

    民進黨黨主席蔡英文歡迎「青年菁英」入黨。（記者劉信德攝）

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