青商會幹部 集體入民進黨

2017-01-05

民進黨主席蔡英文昨與中常委召開「青年菁英入黨」記者會，歡迎「國際青年商會中華民國總會」（青商會）總會長侯宗延、前總會長許又銘帶領廿四名幹部集體加入民進黨。民進黨發言人張志豪表示，民進黨朝向多元價值的政黨發展，除了青年入黨，未來還會有新住民、婦女、原住民等多元族群，都會積極邀請加入。

（記者蘇芳禾）