電信詐欺納組織犯罪 從重量刑
2016-09-09
政院修正草案
〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於電信詐欺犯罪情形日趨嚴重，嫌犯境外犯罪嚴重破壞國家形象，行政院院會昨通過「組織犯罪防制條例修正草案」，將電信詐欺納入組織犯罪，未來犯罪量刑將從重量刑，台灣嫌犯在國際上的電信詐欺行為也將受到規範。
行政院長林全在院會表示，此案送請立法院審議後，請法務部、內政部積極與立法院各朝野黨團溝通，尋求支持，早日完成修法程序。
草案將犯罪組織定義修正為，以實施強暴、脅迫、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，組成具有持續性、牟利性的有組織性結構。
法務部表示，刑法中電信詐欺的法定刑為一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金，符合修正後「最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪」，未來將可嚴懲。
電信詐欺納入組織犯罪後，未來可對主謀，即發起、主持、操縱、指揮者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科一億元以下罰金。參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 美總統候選人竟然不知阿勒坡 媒體傻眼
- 法廣：iPhone7面世，蘋果手機江郎才盡
- 大世界小葉片 雅得里雅海岸的古堡奇遇
- 蔡健雅自爆激吻照 否認想婚
- 大湖農會總幹事 遭假處分停職
- 鳥松行動戶政所 農會駐點服務
- 蘋果股價走弱 拖累美股收黑
- 性侵繼女偷拍 不從就PO網
- 金控前8月獲利 國泰金EPS2.8元
- 不滿職務調整？ 現役軍人到總統府陳情遭帶離
- 德州中學驚傳槍聲 女生槍傷同學後自戕
- iPhone 7拉貨 宸鴻、業成、玉晶光營收大增
- 蘇智傑絕緣新人王 郭總說話了
- 《手作美學 職人之包》輕量針織包
- 儒鴻、聚陽8月營收年減2成
- 犀牛有禮 送進鋒哥心坎裡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government to axe holiday bonuses
- 影后不想離婚了 只要帥夫上抓狂管訓班
- 基本工資調漲五％ 工總：比ＧＤＰ 高好幾倍
- 建成圓環年底前拆除 地方盼「復舊」
- 205兵工廠將搬 新鄰居憂污染
- 深坑多福宴 下月7日封街辦桌
- 悲慘女看護 連遇3匹狼
- 台中百餘頭豬隻暴斃 疑吃到含殺蟲劑飼料
- 法國山區纜車故障百人受困 直升機救援
- 京華城週年慶現金回饋 中秋節開跑
- 世界盃室外拔河賽 台灣女將奪首金
- 太座大腿當畫布 周志慶刺青四大美女
- 核安演習12日登場 動員八千人
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Monthly minimum wage to increase to NT$21,009 in 2017
- 質疑大選結果 加彭華裔反對派領袖提告
- 「富」加價值2連勝 犀咬猿差1.5場
- 她的生命最後清單 帕運後安樂死
- 全球55國Q2房價 台灣跌幅9.4%居首
- 內心小劇場 等一個聲音
- 捨實中、竹中 會考滿分選讀光復
- 大同、Netflix結盟 推55型4K電視
- 琴送偏鄉 華山國小獲14把小、大提琴
- 《金鐘入圍》不敢再砲 金鐘評審主委狂讚綜藝節目
- 柯嗆郝︰解決十幾年爛攤子
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：電信詐欺納組織犯罪 從重量刑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分