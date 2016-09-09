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電信詐欺納組織犯罪 從重量刑

2016-09-09

政院修正草案

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於電信詐欺犯罪情形日趨嚴重，嫌犯境外犯罪嚴重破壞國家形象，行政院院會昨通過「組織犯罪防制條例修正草案」，將電信詐欺納入組織犯罪，未來犯罪量刑將從重量刑，台灣嫌犯在國際上的電信詐欺行為也將受到規範。

行政院長林全在院會表示，此案送請立法院審議後，請法務部、內政部積極與立法院各朝野黨團溝通，尋求支持，早日完成修法程序。

草案將犯罪組織定義修正為，以實施強暴、脅迫、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，組成具有持續性、牟利性的有組織性結構。

法務部表示，刑法中電信詐欺的法定刑為一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金，符合修正後「最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪」，未來將可嚴懲。

電信詐欺納入組織犯罪後，未來可對主謀，即發起、主持、操縱、指揮者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科一億元以下罰金。參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

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