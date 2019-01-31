花博爛帳盧市府推前朝 前新聞局長打臉：就是陳如昌負責

2019-01-31 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕國際園藝生產者協會（AIPH）今（31日）對台中市政府發最後通牒，要求支付去年底的花博權利金，否則將取消台中花博的主辦資格，未來台灣其他城市想要舉辦花博也會受影響。台中市新聞局長吳皇昇稍早回應，是前市府團隊未明確處理此事，所以才造成AIPH誤會。對此，台中市政府前新聞局長卓冠廷則回，推給前朝「無助於解決問題。」更表明，當初批示由盧市府接手的相關公文，就是台中市現任副秘書長陳如昌負責。

AIPH討債消息震驚外界，吳皇昇今晚7點半左右，偕陳如昌緊急召開記者會解釋，AIPH原定第一筆權利金給付期限為去年12月3日，還是在林佳龍市府時期，是前市府團隊沒有付款，市府交接時也未明確處理此事，所以才造成AIPH誤會。

對此，卓冠廷回應，在去年11月底盧秀燕勝選台中市長後，由於盧對花博提出免費政見，與原市府團隊規劃不同，時任副市長的張光瑤便在12月3日批示「新市府團隊政策尚未確定，此款項由新市府團隊執行」，而這份公文就是陳如昌負責，理應沒有「沒做好交接」的問題。

卓冠廷認為，陳如昌過去擔任花博辦公室執行秘書，在盧秀燕上任市長後高升副秘書長，負責花博業務，理應沒有「沒做好交接」的問題。

卓冠廷表示，推給「沒做好交接」似乎是處理事情遇到瓶頸時最簡單的做法，但無助於解決問題。盼花博最後能夠花開結果，而不是花謝蒂落。

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