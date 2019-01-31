AIPH限中市府明還花博款 吳皇昇：前市府未明確處理

2019-01-31 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕國際園藝生產者協會（AIPH）稍早對台中市政府發最後通牒，要求履行契約內容，支付約1250萬元權利金，否則將取消台中花博的主辦資格，未來台灣其他城市想要舉辦花博也會受影響。台中市新聞局長吳皇昇表示，原定給付期限是去年12月3日，還是在林佳龍市府時期，是前市府團隊未明確處理此事，所以才造成AIPH誤會。

對此，前新聞局長卓冠廷表示，推給「沒做好交接」，似乎是處理事情遇到瓶頸時最簡單的做法，但無助於解決問題。他說，盧秀燕對於花博提出免費政見，與原團隊收費活動不同，12月3日對原市府團隊看守期相關付款公文，由前副市長張光瑤批示「新市府團隊政策尚未確定，此款項由新市府團隊執行」，公文正是由現任副秘書長陳如昌負責，當時陳如昌擔任花博辦公室執行秘書，盧秀燕上任市長後，陳如昌高升副秘書長，負責花博業務，理應沒有「沒做好交接」的問題。

綜合媒體報導，台中市副秘書長陳如昌、新聞局長吳皇昇今晚間7點半，於新聞局局本部緊急召開記者會說明，表示當初與AIPH簽訂的契約內容明定，花博門票實際淨收入的百分之一作為權利金，並對半分作兩筆給付。不過AIPH原定第一筆權利金給付期限為去年12月3日，直到今年元月底都遲未進款，於是向市長盧秀燕發出要求給付的訊息。

吳皇昇強調，新政府上任為去年12月25日，當時交接時前市府團隊未明確處理此事，所以才造成AIPH誤會。現任市府也已火速聯繫AIPH秘書長，將誤會解釋清楚，承諾明天會開始進行匯款程序，之後也會再和AIPH針對契約進行相關討論及協調。

外界質疑，AIPH來函表明應收到的款項為約1250萬元，不過台中市政府卻將匯近400萬元當作第一筆權利金款項，落差是否過大？陳如昌解釋，由於契約上是明定「實際淨收入」，當初的1千多萬是林佳龍市府時期的預估值，現在花博已經開辦，將會依照現行實際的預估淨收入去給付，估算為300多萬近400萬元。

吳皇昇說，自從盧市長上任後，都一直有請副市長與AIPH進行信件上的往來與電話上的聯繫，今日聯繫上AIPH秘書長後，討論相當久，內容也相當正面，沒有要停辦的問題，呼籲外界不要過度解讀。

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