台中花博盧秀燕改規則違反合約 AIPH揚言「終止主辦權」

2019-01-31 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕上任後推行新政策，台中市民及全球12歲以下兒童均可免費參觀台中花博，不過此舉卻違背前市長林佳龍與AIPH（國際園藝生產者協會）的合約規定，且去年底約1250萬元的門票收入抽成拖欠至今仍未上繳，AIPH前天已對盧秀燕團隊發最後通牒，要求在2月2日前補上欠款，否則將暫停或終止中市府花博主辦權，台灣未來其他城市想舉辦花博，也會受到影響。

根據《蘋果》報導，在盧秀燕未上任前，AIPH秘書長白立福（Tim Briercliffe）就曾致函盧秀燕，希望盧能在對AIPH的財務承諾，與履行對市民的競選承諾間提出一個令雙方滿意的結果；但盧陣營除了去年12月由副市長令狐榮達致電AIPH秘書長、保證會在元月初解決問題，迄今皆無下文。

由於不滿台中市府團隊遲遲未就免費入園一事主動溝通，AIPH執行委員會前天再次發公文，要求市府在下月2日之前，針對免收門票新政策提出說明，同時要求履行原契約內容，支付預估去年12月底25億台幣門票收入的1%門票抽成的一半金額，約1250萬元給AIPH，否則將取消台中花博的主辦資格，未來台灣其他城市想要舉辦花博也會受影響。

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