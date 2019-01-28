F1賽車到高雄馬上跳票 專家：先學會爬再來學走路

2019-01-28 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕日前高雄市長韓國瑜提出引進「F1賽車」想法，不料過沒幾天卻改口說，高雄機場無法停放載有F1賽車的波音747貨機，所以「確定熱門的F1進不來了」。除了引來桃園市議員王浩宇打臉，「全球最大的貨機都可以降落，波音747在高雄降落也不是什麼問題」，《Go車誌 BuyCarTV》創辦人朱嘉偉也在臉書列出8點F1賽車引進高雄的障礙與建議。

朱嘉偉在臉書上表示：

第一、F1想要舉辦，不是嘴巴說說就可以，光是申請過程就繁複難行。

第二、即使真的申請F1成功，必須是長久合約，不是說辦就辦，說停就停這麼簡單。

第三、機場不是問題。朱嘉偉舉例，日本鈴鹿賽道，周圍一樣沒有機場，賽車也是空運到名古屋或大阪，距離與桃園到高雄相近，甚至更遠。

第四、舉辦F1除了機場，醫院、交通、住宿等都要有很完善的配套措施。

第五、舉辦場地（大鵬灣不夠資格），如果是街道賽，周邊硬體設施耗費龐大，雖然很多東西一次性購買可以用很久，但還是一筆龐大的費用（賽道柏油規格、紐澤西護欄、路沿石、觀眾席架設等等），比較大的花費是第一次的Pit設備、塔台控制中心。

第六、朱嘉偉指出，即使台灣有2300萬人口，但台灣沒有F1車隊或者車手，我們的觀眾沒有幫地主車隊車手加油的動力，僅靠外來觀眾的票房，很難生存。

第七、朱嘉偉建議，可以降低野心，學習澳門一年辦一次街道封閉賽車，除了門檻較低之外，出現台灣車隊或車手的機率也會提高，呼籲韓國瑜市長，先學會爬在來學走路。他認為，如果舉辦久了成為傳統，帶來的效應或許不輸商業色彩濃厚的F1。

第八、朱嘉偉建議，從邀請台灣車隊舉辦街道賽開始，逐步爭取邀請亞洲巡迴賽（譬如亞洲摩托車錦標賽、ASIA TCR、日本F3等等）。

朱嘉偉補充，他曾採訪過無數大大小小的國際賽事，本身也投入賽車運動，建議韓市長，今年年底先去澳門觀摩一次再決定。不過，最後朱嘉偉還是不忘肯定能有政府首長願意支持賽車運動，相信「有想法就有希望，有希望就有機會」。

貼文一出超過萬人按讚，有網友留言認為，「照他講幹話的習慣，下次可能會改成引進閃電霹靂車吧!」、「先求有再求好！」、「唉 ～才不是真的關心賽車，有騙到關注就好」。

朱嘉偉「Go車誌 嘉偉」臉書貼文：

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