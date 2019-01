英外交部副部長挺台 反對中國軍事威脅

2019-01-25 13:01

〔記者彭琬馨/台北報導〕英國外交部副部長Lord Ahmad of Wimbledon23日於國會答詢時,首度就中國軍事威脅台灣一事表示,英國反對任何升高區域緊張情勢及阻礙和平解決議題的舉動,英國基於對台灣的長期立場,反對中國對台灣採取任何軍事威脅,並呼籲兩岸進行建設性對話。

外交部今發布新聞稿表示,對英國支持表示感謝,未來將持續與包括英國在內等理念相近的國家攜手合作,共同維護台海區域的和平及穩定。

英國外交部主管聯合國及國協事務副部長Lord Ahmad of Wimbledon於國會答覆上議員Lord Dholakia詢問,中國領導人習近平以武力威脅統一台灣一事,Lord Ahmad of Wimbledon表示,英國反對任何升高區域緊張情勢及阻礙和平解決議題的舉動(We oppose any action which raises tensions in the region and hinders the chances of peaceful settlement of any issues);英方基於其對台灣的長期立場,鼓勵兩岸進行建設性對話。

