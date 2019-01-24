詹江村宣布參選立委 挑戰萬美玲意味甚濃

2019-01-24 14:39

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨桃園市議員詹江村，昨天透過臉書宣布參選桃園區立法委員，除詹江村外，黨內另外一熱門人選則是萬美玲，議員選舉前，詹江村就曾經槓上萬美玲，此次詹江村參選挑戰意味甚濃；至於民進黨則是前市議員范綱祥挑戰立委鄭寶清，由於范綱祥具有律師、環工雙執照，形象清新，市長鄭文燦一度建議到中壢參選，但范綱祥考量與中壢沒有淵源，最後決定在桃園參選。

據悉，國民黨鼎盛時期，桃園6席立委都是國民黨籍，其中桃園區為楊麗環，萬美玲則多次挑戰楊麗環都沒有成功，本屆立委選舉楊麗環以些微差距敗給鄭寶清，由於市長選舉，楊麗環脫黨競選，另外一方面萬美玲本次議員選舉以1萬6千餘票拿下選區最高票，也成為黨內最熱門桃園區立委人選，萬美玲雖然沒有公布參選，但很多場合都表達參選意願。

由於萬美玲在選區有漂亮寶貝美譽，詹江村也消遣國民黨組發會主委李哲華的「美女刺客」說，並表示「什麼時候，國民黨衰敗到，只剩下美女顏值堪用，都沒有戰士了嗎？」最後還不忘強調自己出身低、顏值又不高，如果黨中央不讓他參加初選，他也會認命不搗蛋，支持顏值高美麗漂亮的候選人。

至於民進黨則是范綱祥挑戰鄭寶清，鄭寶清是政壇老將，還曾經代表民進黨參選桃園縣長，當時的國民黨候選人就是朱立倫，為了爭取連任，鄭寶清已經開始在基層鋪路，並強調自己政績，是黨內最佳人選。

范綱祥透露，鄭文燦的確建議他到中壢參選，但考量長期以來都沒有在中壢參選經驗，最後婉拒市長建議，決定投入黨內桃園選區立委初選。

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