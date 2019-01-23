澎湖力推兩岸包機直航 賴峰偉、林炳坤拜會陳明通

2019-01-23 20:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉、無黨團結聯盟主席林炳坤甫結束中國上海之旅，今天返國馬不停蹄拜會陸委會主委陳明通，尋求中央支持澎湖兩岸包機直航、麗星郵輪復航、中遠之星彎靠澎湖等。陸委會說，中央願協助澎湖推動觀光發展經濟。

預計花火節開幕時首航

賴峰偉、林炳坤等人拜會今天陳明通，與會者包括陸委會經濟處、法政處、聯絡處、文教處、港澳蒙藏處等人員。賴峰偉說，目前中國有意包機直航澎湖的航空公司有春秋、吉祥兩家，陸方將協調一家航空公司主飛上海澎湖航線，並以4月18日澎湖花火節開幕為首航目標。另外，澎湖縣旅遊處年初曾赴中國廈門洽談麗星郵輪復航、中遠之星彎靠澎湖等，中國持正面態度，麗星郵輪可望於花火節期間復航，為澎湖觀光挹注動能。

賴峰偉說，在中國上海拜訪時，澎湖縣議長劉陳昭玲提議，上海人口密度高、生活壓力大，以上海澎湖不到2小時的航程，澎湖可以成為上海人的後花園。若能實施中國觀光客至離島旅遊落地簽證，可簡化申請程序，有助澎湖推動觀光。他也提到，這次上海行成果豐碩，上海方面將協助澎湖，3月在上海舉辦觀光及農漁特產品推介會，同時邀請澎湖參加9月登場的「上海旅遊節」花車遊行，包機直航則預計於花火節開幕首航。

陸委會說，中央以「開大門、走大路」的態度，盡力協助地方縣市發展經濟，當中涉及踩線團、航權、航路、郵輪申請、首發團等細節，陸委會將提供必要協助。

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