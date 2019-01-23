「官逼民反說」遭批 郝龍斌：早有預料

2019-01-23 11:30

〔記者林良昇／台北報導〕文化部長鄭麗君遭資深女藝人鄭惠中掌摑施暴，各界都譴責暴力，但國民黨副主席郝龍斌昨卻在臉書發文表示這是「官逼民反」，引發爭議，郝的臉書被網友灌爆，該則貼文遭留言超過6千則，大多是批評，郝今早受訪時表對於被批評早有預料，更反批政府應該要檢討，為什麼鄭惠中知道自己打人不對，卻還要去做。

對於鄭麗君遭掌摑，郝龍斌昨在臉書發文表示，「這一耳光，官逼民反。」反而變成事主，遭網友灌爆臉書，郝龍斌今早上台北市議員游淑慧的廣播節目，對於「官逼民反說」惹議，郝解釋，暴力當然不應該，應要檢討，而鄭惠中也已公開道歉，大家都反對暴力，應該有一致標準，不該雙重標準。

郝龍斌說，民進黨這次出來譴責暴力，但他們譴責暴力時，要想想他們過去是不是也以暴力對付其他人？現在執政後有沒有用權力暴力、多數暴力對抗他人，「我想是有的」。

郝龍斌表示，他在台北市長任內時，前國台辦主任陳雲林來台，民進黨發動「嗆馬圍城」，時任民進黨主席的總統蔡英文帶領民眾上街頭，有幾百個民眾和員警受傷，民進黨當時就說是「官逼民反」，現在民進黨執政了，民眾對年金改革受不了，政府把多數暴力加在民眾身上，現在的情況就是「官逼民反」。

郝龍斌也說，蔡總統在太陽花學運時對外說希望大家以同理心面對這些民眾，到了現在，蔡總統應以同理心面對，不是要嗆馬時要馬包容，鄭麗君被打又說不應該，不該雙重標準，大家都反對暴力，不能在對其有利時，就做出對其有利的解釋。

郝龍斌表示，他這次是公親變事主，發文後30分鐘就有1700個留言，大部分都非常負面，但他發文時早有預料到有這樣的情況，但政府仍要好好檢討，為什麼鄭惠中知道自己這樣做不對，還是要去做這樣的事？

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