部長「去蔣化」被呼巴掌 他po這張照要大家降火氣

2019-01-22 21:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕文化部長鄭麗君今天在參加演藝人員春節餐會時遭資深藝人鄭惠中呼巴掌，原因是鄭認為鄭麗君做「去蔣化」。此事在民間引發熱烈的討論，彰化縣畫家趙宗宋在臉書PO一張「老蔣大鵰照」要大家消消火氣，他說，他支持「去蔣化」，蔣介石都能跟「屌神」和平共處了，為什麼台灣還是有人硬要把「政治人物神格化」。

趙宗宋說，蔣介石是帶領中國打敗日本帝國的侵略，但他也是失敗者，被毛澤東打到台灣來，是「二二八」事件的元凶。

他表示，太平洋戰爭結束，台灣脫離日本的殖民統治，蔣介石率領的國民黨，沒有問台灣人的意願就接管台灣的政務，讓台灣人4萬元換一塊錢，老一輩的台灣人記憶猶新，而蔣為了遂行統治，實施白色恐佈，其死後，政府更斥鉅資蓋「中正紀念堂」，鄭麗君做的是「國家的正常化」，去掉人民對「政治人物」的崇拜，這是國家進步的作為。他還說，德國會崇拜希特勒嗎？俄國會崇拜史達林嗎？西班牙會崇拜佛朗哥嗎？這些政治領袖曾經引領風騷，但雙手也沾滿血腥，蔣介石也是如此，「去蔣化」剛剛好而已。

趙宗宋po一張蔣介石和屌神並立的照片，他希望國人去除「偶像崇拜」，不期待「民族救星」，國家才能進步。

這個蔣介石銅象10多年前因為被人棄置，而送到二水鄉的定覺寺，寺方人員將它立於園區內，寺方說，「萬物皆有靈」，從盤古開天闢地，九洲萬方，經歷無數的朝代，人民都受政治力量的支配，蔣介石也曾統領中國過，所以他們收留銅像，立於屌神旁，此位置係請示神明。

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