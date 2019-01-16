陳吉仲說明北農總經理人選 專業事務官沒政治色彩

2019-01-16 18:15

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會主委陳吉仲真除後今天下午首度與媒體正式見面，他說，未來農委會內部運作模式，做事討論方式要回歸到農民、回歸到消費者、要接地氣；他也完整還原北農總經理人選選出過程，他指出，推薦翁震炘是因為翁身為專業事務官，一點都沒有任何政治色彩。

出身屏東農家的陳吉仲，今天下午特地帶著屏東紅豆熬煮而成的紅豆湯現身，介紹新任副主委陳添壽和負責防疫工作的副主委黃金城，以及主任秘書張致盛，並從北農總經理人選出爐過程聊到未來自己擔任主委的期許。

媒體詢問北農總經理什麼時候會確定？陳吉仲表示，他來完全還原過程，北農需要一個專業的總經理來帶領，例如12月處理甘藍的問題，有北農總經理的話，農委會和產地共同合作處理上會更有效率。

陳吉仲表示，農委會跟台北市政府合作的機制都在，由台北市政府推薦董事長、農委會推薦總經理，去年12月就透過各種方式跟台北市政府這邊溝通，台北市長柯文哲希望從專業角度出發，所以農委會也沒有選擇政治人物，而是從事務官體系找到翁震炘最合適，翁當過農糧署主秘，去年紅龍果、香蕉到後續幾個產品的處理都有協助，又是北農常務董事，對北農運作了解了解，推專業事務官，一點都沒有任何政治色彩，等同當初台北市政府推彭振聲，都是從專業角度出發。

陳吉仲說，台北市政府新任開始後，後續還有辦理城市論壇比較忙，本來想排時間帶翁去跟柯文哲認識，結果一拖拖到一月，才會出現內閣改組前送公文給台北市政府和農產運銷公司，當時他們也還不知道內閣改組什麼時候，而且無論內閣改組前後，原本政務運作本來就要順暢，何況春節快到了，大台北地區穩定供應很重要因此才會推出人選。

陳吉仲指出，期待未來翁如果當北農總經理，讓全台北地區買到的農產品都是經過化學法而不是簡單的生化法，要求百分之百合格且要更嚴格檢驗，並讓所有產銷秩序穩定，提供消費者優質充足的蔬菜水果供應，讓農產品價格依照不同品質分級規劃拍賣，並讓產品價格穩定往上提高，將來北農一定要對接到產地和農民團體，甚至要做到將來實務上發生產銷失衡時，有責任把團體或農民產品賣出去，達到成本以上的價格。

對於自己擔任主委的期許，陳吉仲表示，做事討論方式要回歸到農民、回歸到消費者、要接地氣，內部運作模式不會在只是說什麼時候開會報告，而是以問題導向來討論，問題在哪裡、何時解決、如何解決，用這樣的方式來執行，讓政策落實可以更具體。

陳吉仲最後也不忘推銷國產豬肉，他說，消費者擔心豬肉有問題，豬肉攤也說買氣有下降，事實上目前國內上市豬肉產品都是健康安全，消費者可以好好享受國內豬肉產品，不要因為擔心非洲豬瘟造成買氣下跌，這樣也會影響豬肉業，現在的豬肉製品都是安全的。

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