高思博不缺席2020 要做這件事…

2019-01-12 19:57

〔記者邱灝唐／台南報導〕前立委高思博在台南市長選舉落敗後，動向引人關注，他今天說，不會在2020年大選中缺席，但目標是全力輔選前新北市長、姊夫朱立倫選總統。

高思博以31萬餘票輸給黃偉哲，動向並未因敗選乏人關注，反而在這次第2選區立委補選中，他與議員謝龍介一直是國民黨勸進的對象，但他早已表態不會參與補選，謝龍介則說「避無可避」，會承擔起責任。一來一往，態勢相當明顯。

永康設服務處 被疑瞄準新立委席次

但高思博並沒有閒著，先是發起「大台南市政倡議發展聯盟」，以監督市政為主旨，接著先後於東區、永康設立服務處，也讓外界好奇，將服務處遷到永康，是否是瞄準台南新增的1席立委，想在2020年重返立法院？

對此，高思博說，他不會在2020大選中缺席，但目標是全力輔選朱立倫選總統。不過，這番言論來得突然，讓人好奇最近是否將有新動作？他則笑說，沒有特別選時間點，「畢竟我就算說要支持其他人，外界也不會相信」，有人詢問就回應。

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