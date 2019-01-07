屏東縣立委席次少一席 選區劃分有眉角

2019-01-07 17:13

〔記者侯承旭／屏東報導〕第十屆立委屏東縣區域立委確定少一席，選區如何劃分還有待行政院長與立法院長協調。

閣揆賴清德與立法院長蘇嘉全今天針對立委選區調整後的選區劃分進行協商，據傳屏東縣的立委選區劃分仍有微調空間。

根據屏東縣選委會擬定的第十屆立委選區劃分草案，第一選區包括里港鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、九如鄉、鹽埔鄉、長治鄉、麟洛鄉、屏東市、萬丹鄉；第二選區包括內埔鄉、潮州鎮、新埤鄉、竹田鄉、萬巒鄉、東港鎮、新園鄉、林邊鄉、崁頂鄉、南州鄉、琉球鄉、枋寮鄉、佳冬鄉、枋山鄉、恆春鎮、滿州鄉、車城鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉。

根據縣選委會的版本，同屬民進黨的蘇震清與鍾佳濱選區高度重疊，若無人退讓，兩人終將一戰。

政壇人士分析，縣選委會的版本，鍾佳濱原本選區的麟洛鄉、屏東市、萬丹鄉都未變動，蘇震清原本的選區則被切割，對戰鍾佳濱處於較不利的地位。

去年蘇震清對於縣選委會的草案即表達不同意見，主張萬丹鄉應劃入第二選區、內埔鄉應劃入第一選區。此主張可稀釋鍾佳濱的優勢。

依據屏東縣選委會的版本，兩個選區人口差距約2000人，若改為蘇震清版本，則人口差距擴大至6000人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/