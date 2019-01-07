蔣萬安肯定小英4個必須 王世堅猛讚：台灣是有救的！

2019-01-07 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕針對總統蔡英文在元旦文告中提出的「四個必須」，國民黨立委蔣萬安日前公開表示肯定，不同意中國領導人習近平提出「一國兩制」的說法，此番說法遭不少藍營支持者痛罵；蔣萬安今早重申，他反對一國兩制，但認同九二共識存在，也強調總統就是要捍衛國家主權。對此，台北市議員王世堅大讚，「阿堅相信我們台灣是有救的！」

王世堅稍早在臉書表示，「若國民黨內人士多如蔣萬安委員，懂得秉承家訓、父祖輩的訓斥，認清中國共產黨的真面目，阿堅相信我們台灣是有救的！」他說，過去故總統蔣經國曾告訴前美國總統雷根的特使劉易士（Andrew L. Lewis）「兩種制度同時存在於一個國家中，是不可能的。中共不過是用此來引誘我們，我們不會上當的。」

王世堅也提到，「蔣中正更曾告誡蔣經國，與中共談判就是自殺，所以無論中共如何威迫利誘，我們都不會變的，但如今國民黨大老們吳敦義、朱立倫、馬英九等人還執迷不悟，根本就是早已忘記『兩蔣長年捍衛的國家主權！』」

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