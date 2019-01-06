台灣若戰勝中國後果是？鄉民直呼可怕：變台朝...

2019-01-06 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來始終不放棄以武力進犯台灣，但外媒也指出一旦開戰，中國必付出慘痛代價，有批踢踢實業坊鄉民發文討論，「如果台灣不小心戰勝中國可以獲得什麼呢？」有人說，這樣「相當可怕」，台灣恐變成「台朝」，並永遠被寫進中國歷史。

鄉民表示，中國為求統一勢必想要戰勝台灣，但倘若中國宣戰，其國內陷入僵局又受到附近鄰國補刀、美國投入戰事，台灣最後獲得勝利，除了向對方要求相關賠償費用、確立獨立事實之外，「台灣還可以從中國哪裡要到什麼呢」？難道要中國割地做為補償嗎？

鄉民們開始集思廣益，有人解釋，「中國人出去打外族的稱為『平定』，被外族打進來的稱為『朝代』，隔一個朝代後的外族就成為『中國人』」，「我們會被寫進中國的其中一個朝代，然後世世代代都變成中國人，想切割都切割不了」、「中國會開始求我們說自己是中國人」，也有鄉民留言提到「台灣打贏了也是被併吞」、「這邏輯超正確」、「恐怖喔」、「反正我信了」。

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