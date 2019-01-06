總統「不要再講九二共識」韓國瑜：應該坐下來好好談一下

2019-01-06 11:25

〔記者洪臣宏／高雄報導〕總統蔡英文希望「不要再講九二共識」，高雄市長韓國瑜今天原本不想觸碰這個話題，但在媒體追問下，他說，台灣處境困難，一國兩制、九二共識都不能講，其實這問題應該坐下來，大家好好談一下。

韓國瑜今天上午到高雄市政府公務人力發展中心，主持「高雄市政府首長團隊共識營」，媒體提問總統蔡英文接受國際媒體訪問時，提出「不要再講九二共識」，這與韓國瑜在選舉期間承認「九二共識」意見相左。

韓國瑜要媒體不要再問政治性問題，他不太想講，因為高雄要衝經濟；但被問到外界譏他的政見是九二共「市」，他忍不住說，台灣處境困難，一國兩制、九二共識都不能講，這個不能講、那個不能講，他開玩笑說，那九二無鉛汽油要不要談一下？

他說，其實這問題（九二共識）應該坐下來，大家好好談一下。但他沒有進一步說明具體內容。

韓國瑜表示，這不是高雄最迫切的問題，因為高雄的處境更加艱困、辛苦，高雄沒有錢，但他又想讓大家過好日子，他很想把問題重新聚焦在高雄未來發展，從選上就很期待這件事，所以很著急，如何把高雄現在、未來打出一個缺口，中間突破。

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