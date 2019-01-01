批韓遭韓粉嗆聲 王浩宇：不讓講幹話的人主導台灣命運

2019-01-01 01:08

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇近日批評高雄市長韓國瑜提出的「高屏國際大機場」想法是「一場笑話」，又酸韓國瑜「盼高雄走深圳路線」是在「講幹話」，個人臉書與服務處電話都被韓粉灌爆，但他無懼地說，他其實可以和其他人一樣默默地躲在後面，「但我真的不想讓只會講幹話的人來主導台灣未來的命運」。

「批評韓國瑜？下次不投你了！」王浩宇以此為題臉書表示，過去兩個禮拜，因為不斷對韓國瑜提出的政見跟想法提出評論，他的個人臉書、服務處電話都被韓粉灌爆。

他說：「中壢，是桃園最深藍的地區，很多選民對我最近的做法很不諒解，我的臉書被收回超過50個讚，走在中壢街頭更頻頻被韓粉嗆聲，要我管好中壢、不要唱衰韓國瑜，甚至拿選票威脅，說下次全家都不投我。」

王浩宇指出，遠在高雄的韓國瑜跟他無關，他大可跟其他政治人物一樣默默的躲在後面，假裝沒看到韓國瑜的行為、顧好自己的樁腳跟選民就好，但他真的不想讓只會講幹話的人來主導台灣未來的命運，「會說話、說大話，跟會做事是兩件事；我們的民主，經不起一次一次的造神跟失落」。

他說，毫無內涵的韓國瑜，透過不斷高喊口號、畫大餅給高雄人，政見卻根本不切實際，完全不去評估可行性，靠著幾家媒體的吹捧，加上軍公教、年輕人對民進黨執政的不滿，快速累積人氣，成為新一代造神對象。

「但選前說經濟100分、政治0分的韓國瑜，選後第一件事是高喊九二共識，響應中共承認兩岸同屬一個中國的口號，頻頻登上中共官媒。」王浩宇批評，韓國瑜選前高喊北漂青年要回家，選後卻主張放寬中國人來台灣買房的限制，甚至說要把高雄打造成深圳，選擇跟中國靠攏。

王浩宇文末直言，自己身為年輕人、一個台灣公民，應該站出來說真話、說實話，捍衛台灣的自由民主、堅守居住正義的理念，「自己更要去證明，台灣不是個靠幹話就能當選的民主國家」。他也問網友們：「你，還願意繼續跟我站在一起嗎？」

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