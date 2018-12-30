長子大喜之日低調宴客 賴清德盼早日抱孫子

2018-12-30 16:26

〔記者蔡文居／台南報導〕行政院長賴清德的長公子賴廷與今天中午和新婚妻子陳筱依在台南晶英酒店舉行婚宴。賴清德以男方家長致詞時表示，今天是他的長子廷與的大喜之日，他們全家都無限的歡喜，他稱讚媳婦美麗大方、乖巧孝順，並祝福小倆口永浴愛河、白頭偕老、早生貴子。

他笑說，「尤其是早生貴子，這是身為父親的要求，也是行政院長的責任。」語畢哄堂大笑。

今天的婚禮及宴客十分低調，共席開20桌，其中，男方僅6桌，其餘桌數則為女方宴請親友。婚宴不對外開放，得憑喜帖才能入場。賴清德在喜宴中場時受訪說，沒有宴請大家，再度請大家見諒。

賴清德表示，現代的年輕人都有自己的想法，婚姻要如何進行都有自己的主見，當爸媽的只能尊重。今天的婚宴除了宴請親戚外，廷與就只宴請他的老師和同學。他說，因此有很多朋友沒有邀請到，他感到很抱歉，不過大家的祝福他很感激。

他說，至於兒媳的愛情故事，他們是在學校做研究時認識的，也認識一段時間，彼此感情都很好，兩人決定結婚，家人都非常支持。而這次是專程回來結婚，元旦左右就會返回美國繼續完成他們的學業。

賴清德說，每一個父母親都希望早日抱孫子，尤其現在台灣少子化，如果兒媳能早生貴子，「對我們（家長）好，對社會也好。」

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