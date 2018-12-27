「根本是生化攻擊！」立委提修法 嚴防郵包藏豬瘟地雷

2018-12-27 10:28

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國的非洲豬瘟疫情已經有23個省市區淪陷，但是現在國際郵包沒有規定要申報貨品，更無法可罰，立法院經濟委員會今天審查立委邱議瑩等19名立委提出的動物傳染病防治條例修正草案，禁止檢疫物例如動植物產品以郵寄包裹輸入，邱議瑩質疑有中國旅客攜帶9公斤的肉品來台，根本就是生化攻擊，最近郵遞包裹更是異常增加，政府單位應該密切留意。

為防堵中國的非洲豬瘟疫情入侵台灣，民進黨立委邱議瑩、葉宜津和蘇震清提案修正動傳法第34條，檢疫物不得以郵寄或包裹寄遞方式輸入，一旦輸入應予以退運或銷毀，修正提案獲得16名立委連署支持，今天在立法院經濟委員會審查，通過後將進入二讀會。

提案說明指出，現在的郵包物品進出通關辦法沒有具體規範納稅義務人應申報正確貨品，也無法裁罰遏止違規輸入，民眾恐怕心存僥倖，以郵包寄遞方式夾藏檢疫物闖關，造成防疫重大缺口；此外，電子商務興起，也造成近年來跨境電商憑藉低廉、快捷的特點，迅速進入世界各地市場，有鑑於非洲豬瘟疫情持續擴大，鄰近中國尤為失控，因此為了防疫漏洞，應該嚴加防堵郵包寄遞檢疫物的情況。

邱議瑩表示，做了這麼多宣傳，還是不斷有人攜帶豬肉製品進到台灣，到底是宣導不夠還是根本是生化戰爭？有人會出國帶幾公斤豬肉嗎？更可惡的是都走不須申報關卡通關，農委會應該跟移民署、入出境管理局、內政部等等慎重考慮，查獲豬肉製品不合常理的時候，當機立斷該遣返就遣返，不容一絲破口，台灣豬肉產業經濟不容利用各種管道進到台灣，摧毀台灣肉品市場。

郵寄包裹部分，今年11月份相較過去幾年，從中國郵寄到台灣的數量都是異常增加，不一定都是透過郵寄進行生化攻擊，但是11月份沒有什麼特別的節慶或購物優惠，必須嚴格管控，甚至嚴密監察，除了修正法條之外，對於中國郵寄進來的包裹，強烈要求防檢局海關和檢疫單位，中華郵政公司要進行最嚴格的檢查，並密切留意大幅異常增加的郵寄份數。

農委會副主委李退之表示，農委會也有函報行政院的修正法案，建請參考本會所提文字，如果順利通過，防檢局會積極派員查核郵包，一旦發現就退回或銷毀。

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