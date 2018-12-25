產後5小時宣誓就職 竹縣議員林秉君雙喜臨門

2018-12-25 13:26

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕地表最強產婦無誤！新竹縣本屆縣議員今天上午10點宣誓就職，新科議員林秉君清晨5點在醫院生下千金，她先餵女兒喝了奶後才向醫院請假到議會宣誓就職，在場其他議員和來賓獲悉後紛紛祝賀她：「雙喜臨門！」

「媽媽先去議會參加就職典禮，等等就回來了喔！」手上還掛著醫院住院患者手環的林秉君，慶幸自己在競選期間奔走拜票鍛鍊出好體力，才能在剛生完孩子5小時後就到縣議會參加就職典禮，人在議會的她還是心繫寶貝女兒，也不敢違背醫囑離院太久，投完議長、副議長選票後就趕緊回醫院。

林秉君說，這是她的第3胎，根據先前的2胎經驗，原本推估預產期會是明年元旦，沒想到前天晚間就開始陣痛，她今天凌晨3點到醫院待產、5點生了女兒，堅持全母乳的她還先餵了女兒後才換裝到議會報到就職。

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