中國網軍稱送肉粽至總統府 蔡英文嗆：拿防疫開玩笑

2018-12-24 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情肆虐，我國繃緊神經不敢大意，卻竟有中國網軍稱已訂購肉粽送至總統府，還笑稱「生化襲擊開始啦哈哈哈」。對此，總統蔡英文今（24）日於臉書直接開嗆：「把防疫工作當玩笑話，我覺得一點也不好笑」。

蔡英文於臉書發文表示，這幾天有中國網友說要寄肉粽來總統府，而總統府查了查，發現並沒有收到，但不管訊息真假，把防疫工作當玩笑話，我覺得一點也不好笑，「因為來自疫區的豬肉製品，可能殘留非洲豬瘟的病毒！」

蔡英文說，為了保護台灣產業，如果收到境外寄來的包裹裡，含有來路不明的肉品，請務必採取以下兩個步驟處理：第一，不要隨意丟棄。第二，撥打「動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵免費專線」（0800-039131），統一回收送驗。除此之外，蔡英文也希望國人朋友們能廣傳這張防疫宣導圖片，「防疫總動員，我們一起來！」

有中國網友在臉書社團「帝吧中央集團軍」發文，稱「給台灣地區總統府，寄送幾個嘉興特產肉粽，沒想到兩天就到了。不知道兩天時間會不會壞掉！不過很好吃哦」，並貼出物流訂單追蹤圖，圖中顯示包裹「已簽收」，但目前總統府方尚未表示是否收到肉粽。除此之外，還有中國網友在該貼文中留言：「生化襲擊開始啦哈哈哈」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/