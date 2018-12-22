台中市長就職典禮 首長「行頭」均著淺上衣牛仔褲...

2018-12-22 11:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕有別於傳統市長就職儀式，台中市長當選人盧秀燕的25日就職典禮強調親民，不但在草地上舉行，參加宣誓包括準市長盧秀燕及準局處首長，一律都穿淺色上衣、牛仔褲，要強調親民，而發出的邀請函一律電子化，彰顯環保。

各縣市首長的就職典禮將在25日舉行，準台中市市長盧秀燕強調親民，不但就職典禮選在市政公園戶外的草地舉行，參加宣誓盧秀燕及準局處首長，也以淺色外套及牛仔褲為主，大夥兒要先到草地吃早餐，再一起在戶外舞台宣誓。

準台中市新聞局長吳皇昇今天在市政公園召開記者會，宣布就職典禮們首長的「行頭」，吳皇昇特別請來準交通局長葉昭甫、準法制局長李善植兩位型男，示範穿上「牛仔褲配襯衫、不打領帶」的就職親民服裝。

葉昭甫與李善植兩位準局長一個41歲、一個39歲，都是相當年輕，兩人雖只穿上簡單的淺色上衣套上外套及牛仔褲，還是展現出帥氣。

兩人皆表示，這樣的草地就職典禮別具意義，真正的主角是台中市民，新的市府團隊將以民意為依歸，擬定接地氣、適合台中的政策，為台中市的未來打拼。

此外，過去的就職典禮的邀請函通常是紙本，但此次盧秀燕的就職，選擇「無紙化」，以製作電子圖卡透過臉書、通訊軟體、電子郵件等網路管道來邀請。

吳皇昇說，無紙化的電子邀請函不但呼應環保概念，也節省經費成本，因為若是用紙本發出，要花很多錢，透過電子化發邀請函，不但省錢、環保還兼顧宣傳成效。

吳皇昇表示，此次的就職典禮上午8點開始，市民可自由參加，大家坐在草地上，現場還有20個攤位，讓民眾一起坐在綠地上野餐，官員與市民完全零距離。

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