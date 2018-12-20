明年出國考察預算加倍？中選會：有必要

2018-12-20 10:52

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院內政委員會今審議中央選舉委員會預算，民進黨立委蔣絜安質詢時指出，中選會今年花了75萬元出國考察3次，本次公投綁大選仍出了很大紕漏，明年中選會又把出國經費增加到142萬元，並訂定5項出國計畫，要求中選會對此應提出說明。

對此，中選會代理主委陳朝建表示，明年的出國計畫中，有部分是台灣難得參與國際組織的機會，有參加的必要，另外中選會也計畫到瑞士考察公投，因為瑞士是全世界公投最成熟的國家，值得台灣借鏡。

蔣絜安強調，中選會明年出國參訪經費幾乎翻倍，如果預算通過，希望中選會能善用人民納稅錢，不要再讓這次荒腔走板的疏失再度發生。

對於蔣絜安詢問選政、選務是否應合一，陳朝建則強調，他對選政、選務合一或分開都可以接受，尊重未來修法結果。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/