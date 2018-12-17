韓國瑜這樣回應副手都「老藍男」 網轟：還能混就混

2018-12-17 17:57

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜近日宣布副市長人選為葉匡時、李四川這兩位「老藍男」，遭網友狂酸是為馬英九執政時代舊官僚找出路；韓國瑜則認為，該說法不客觀，回應「所有公務員都是總統蔡英文下屬，但也不代表都是她的人馬」。但這番說法卻遭到網友痛批，「到現在還是能混就混」、「邏輯很差」。

針對現任新北市長李四川將轉任高市副市長，被外界解讀成朱立倫在為2020總統大選佈局、甚至有朱韓配可能﹖韓國瑜今（17日）受訪則表示：「怎麼可能！」他強調，請李四川擔任副市長，跟選總統一點關係都沒有，目的只是希望跟李四川一起攜手合作，把高雄整個打造起來。

另外，針對網友狂酸葉匡時、李四川都是前總統馬英九的人馬，韓國瑜則認為這說法不夠客觀，還強調如果要貼標籤，那全台灣所有軍公教都是總統蔡英文下屬，但也不代表都是她的人馬。

韓國瑜為葉匡時、李四川緩頰的言論被轉貼到PTT後引起網友熱議，許多人認為韓拿自己的「政務官」與公務員「事務官」相比較，根本是邏輯有問題，留言痛批「選前無色，選後一票藍色，還有人信這套喔」、「不要到現在還在胡言亂語好嗎」、「到現在還是能混就混」、「是在回答甚麼...文不對題」、「草包進來 高雄發大財」、「老藍男 才會能混就混 能撈就撈啊 陳庚金給入閣好了」、「韓國瑜真的是不懂行政體系，事務官是常任官員，是國考進來的，不隨政黨輪替而更動，政務官是政治任命，這2種是要怎麼類比啊？」

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