前參謀總長羅本立今天辭世 享壽92歲

2018-12-15 13:51

〔記者羅添斌／台北報導〕前參謀總長陸軍一級上將羅本立，今日下午1時許於台北三軍總醫院辭世，享壽92歲。

國防部下午發布新聞稿指出，羅本立為安徽合肥人，民國16年3月14日（農曆2月11日）生，民國36年投筆從戎，考入陸軍軍官學校22期，民國38年軍校畢業。歷任師、軍長、陸軍指參學院院長、陸軍第六軍團司令、陸軍總部副總司令、三軍大學校長、聯勤總司令、副參謀總長等職。

國防部表示，羅本立在民國84年7月任總長職，期間正逢台灣海峽飛彈危機，共軍戰機開始逼近海峽中線，妄以軍事恫嚇阻擾我民主發展，國家形勢在危疑動盪之際，幸賴羅上將軍沈著因應，親臨金、馬前線巡視防務16次，穩定臺海局勢，安定民心。

此外，在建軍備戰擘劃上，羅推動「精實案」、「博愛案」等重大施政，無一不使國軍戰力日益精銳。民87年3月卸職，轉任總統府戰略顧問，獲頒軍人最高榮譽的青天白日勳章。

軍方一級上將過去是終身職，即使是擔任戰略顧問仍視同現役，因為現役將領依法令規定不得到中國大陸，羅本立因此在民國94年向總統府辭卸一級上將，並在獲同意除役後，隔年前往中國大陸探親。

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