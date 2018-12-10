藍委杯葛促轉會 彭仁郁：請貴黨面對戕害人權的歷史！

2018-12-10 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今（10）日排審促轉會預算，國民黨立委認為促轉會代理主委楊翠列席報告違法，藍營立委以推倒會議桌舉牌抗議、拉走楊翠座椅方式杯葛會議，促轉會委員彭仁郁在臉書上痛批國民黨：「請國民黨立委們學習面對貴黨自身過去戕害民主人權的歷史！」

針對今日國民黨立委強力杯葛排審促轉會預算，促轉委員彭仁郁於臉書上批評國民黨的粗暴行為，直言「請國民黨立委們學習面對貴黨自身過去戕害民主人權的歷史」、「共同參與改革與修復的轉型正義工程，台灣集體社會才能一起往前走」。

另外，她也在另一篇指出，「不要製造對立仇恨」是加害者和協力者最常使用的息事寧人的話術，如果漠視過去國家迫害政治良心犯的不正義，是踐踏受害者和家屬的尊嚴，配合不知反省的「加害體制的繼承者」壓制他們渴求正義的呼聲。促轉會將持續努力揭露歷史真相，平復過去國家迫害人民的創傷。

而出手挪動楊翠椅子的藍營立委鄭天財表示，由楊翠代理主委，違背依法行政準則，且促轉條例賦予立法院人事同意權，行政院侵害立院權利是危害憲政體制。他強調，自己是為了將楊翠的椅子轉向門口、請她離開會議室，絕對沒有抽椅子的行為，如果他的舉動嚇到楊翠，他願意致歉。

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