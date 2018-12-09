郝龍斌批日拒台入CPTPP 網友轟：害到台灣你興奮什麼？

2018-12-09 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本外相河野太郎日前表示，台灣「反核食進口」公投案上月過關，因此無法加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，反核食公投案領銜提案人、國民黨副主席郝龍斌則回應，台日貿易關係一直處在不公平關係，「台灣買的還不夠嗎？」對於郝龍斌的言論，有網友不滿的說，當初國民黨用核食公投的誤導民眾投票，現在害台灣無法加入國際組織，現在放馬後炮有替人民考量嗎？

郝龍斌認為，台日的貿易關係一直處在不公平的狀況之中，要知道台灣對日本的貿易逆差高達6000億台幣，台灣買的還不夠嗎？如果現在日方再以台灣禁止核災區食品一事來要脅台灣，不但讓人遺憾，也是戳破民進黨所謂「台日史上最友好」的謊言。

郝龍斌也說，難道台日的友好，只能建立在「滿足日方要求」的基礎上嗎？認為外交部要捍衛台灣人民的權益與尊嚴，積極與日本政府說明溝通。

郝龍斌這篇回應的新聞被轉貼到PTT後引起網友熱議，有網友砲轟，「國民黨在公投設計的題目，用曖昧語言簡化議題，讓反核食公投過關，影響台灣在國際上的定位，現在又放馬後炮說台日關係不友好，到底是在興奮什麼？」、「你怎麼好意思出來講話啊」、「想搞爛台日關係的里長！」、「你搞的還敢講」、「中國黨真的為了破壞台日關係無所不用其極」、「自己人害自己人」、「舔中仇日是要幹嘛？」

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