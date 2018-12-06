中市府新人事佈局 民進黨批政黨酬庸、缺乏專業

台中市議會民進黨團總召李天生（右3）批評新任副市長缺乏專業，淪為政黨酬庸。（記者張菁雅攝）

2018-12-06 14:55

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長當選人盧秀燕今日公布3位副市長人選，台中市議會民進黨團總召李天生批評，這些人選缺乏專業背景，且和盧市長全力拚經濟、空氣換新的政見，完全沒有關係，根本是派系妥協、政黨酬庸。

盧秀燕小內閣3位副市長分別為前立委楊瓊瓔、前外交部次長令狐榮達、前台南市警察局長陳子敬。

李天生指出，盧市長口口聲說「市長換人、空氣換新」，但沒有1位副市長具環保背景；另外，盧市長不斷強調「全力拚經濟」，有哪位副市長是財經專業出身？這種人事布局，讓市民看不出盧市長要將台中市帶往何處。

李天生表示，楊瓊櫻在立委任內表現不差，但沒有什麼專長，完全是選舉期間大力協助後的利益交換，同時取得「進可攻、退可守」的位置，以利2年後參選立委；陳子敬終身在警界服務，看不出有其他專長；至於令狐榮達的任命更是讓人一頭霧水，如何能夠協助盧市長拚經濟？

民進黨議員楊典忠也說，樂見其中2位副市長出身海線地區，希望新市府更加重視海線發展，但副市長主要工作乃協助市長督導局處業務，台中市正值海線雙港亟待發展、鐵路單軌亟需提升雙軌、捷運綠線即將正式營運，以及捷運藍線規劃刻不容緩之際，3位副市長欠缺交通觀光、建設都發專業，未來到議會備詢，如果一問三不知，恐怕不好看。

對此，盧秀燕發言人吳皇昇表示，副市長各有其專業領域，也接近民意，尊重議員的評論，希望議員明察，摒除「貼標籤」的傳統框架，用新思維推動市政，市府團隊日後會努力讓議員瞭解並支持，一起讓台中更好。

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