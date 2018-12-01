因為空污丟掉台中？李應元：林佳龍已經做得很好

2018-12-01 21:38

〔記者楊綿傑／台北報導〕民進黨在本次九合一選舉大敗，面對外界檢討聲浪，行政院也進行內閣改組，稍早宣布准了交通部長吳宏謀、農委會主委林聰賢、環保署長李應元等3位部會首長。李應元在受訪時表示，在空污處理上已經努力，「美好的一仗」打過了，未來仍會繼續關心空污議題。

李應元表示，空污議題大家都關心，而且社會上絕對沒有分「反對空污」、「不反對空污」，每一個人都反對空污。回顧過去2年多的施政，他說，空污問題不管是在整治策略上、方法上、預算上、法律上，甚至目標訂定上，都已經做了努力，對於外界爭議也盡力溝通，「美好的一仗」已經打過。外界有更好的方法，環保署仍然都會聆聽，繼續努力，一定會慢慢改善，達到大家的期待。

至於外界指民進黨丟掉台中，是因為空污議題，李應元表示，也不能完全這樣說，畢竟高雄也存在空污問題，但外界較少這樣的聲音。不過就空污部分，他個人對即將卸任的市長林佳龍非常肯定，認為林已經做得很好，整體來說有改善，只是改變不是一蹴可幾，是一步一步的前進，因此他個人也願意替黨承擔下來，一起檢討。未來他在民間，仍會用各種方式關心空污議題。

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