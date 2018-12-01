地質學論文遭竄改！「台灣海峽」變「中華台北海峽」

最近澳洲的全球碳封存研究所（Global CCS Institute）引用台灣學者在2003年發表的論文，卻將其中的地質圖和文字更改，「台灣」改成「中華台北」。圖左為被修改後的圖，圖右為原來的圖。（圖擷取自林殿順臉書）

2018-12-01 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕最近澳洲的全球碳封存研究所（Global CCS Institute）引用台灣學者在2003年發表的論文，卻將其中的地質圖和文字更改，「台灣」改成「中華台北」，甚至連「台灣海峽」也改成「中華台北海峽」，而學者已經向該研究所表達強烈抗議。

中央大學地球科學系副教授林殿順在臉書上表示，最近地質界的朋友發現，澳洲的全球碳封存研究所將他在2003年發表的論文，「台灣」（Taiwan）全都改成「中華台北」（Chinese Taipei），所以「台灣島」（Taiwan Island）變成「中華台北島」（Chinese Taipei island），「台灣海峽」（Taiwan Strait） 變成「中華台北海峽」（Chinese Taipei Strait）。林殿順說，「真是可惡。政治干預學術，莫此為甚！於是寫了一封抗議信給該研究所的董事長，表達強烈抗議。」

曾任醫師的作家蔡依橙也在臉書分享林殿順的貼文，他質疑「學術歸學術，政治歸政治？中華台北海峽是啥？」最近學界已經深刻感覺到中共的全面打壓，能力所及之處，台灣（Taiwan）都在消失中。

林殿順的抗議信中，也強調該篇論文已被國際學術界引用多次，具有高被引價值，對於該機構在自己網站上登載並胡亂竄改，感到荒謬、不公平且不能接受，且自己數年前曾參訪該機構，該機構也有人來台學術交流，澳洲與台灣一直都有良好友誼，不願因此事而破壞雙邊關係。

許多網友看到後也紛紛批評，認為東奧正名的公投被否決，讓其他國家認為台灣的國名就是「中華台北」，「公投就是支持中國台北，哭夭啥？」、「不用抗議~這是主流民意啊~中國台北」、「厲害了，台灣海峽也可以改名，祖國真是牛逼」、「中國台北海峽，好饒口喔」、「中國台北人自己的選擇」。

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