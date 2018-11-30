逛花博「實測」！盧秀燕明從豐原坐火車 一路抓問題拚行銷

行銷花博，盧秀燕明天要依市府規劃行程「實測」，從豐原坐火車去看花博。（記者蘇金鳳攝）

2018-11-30 21:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長當選人盧秀燕說要拚經濟，她視台中世界卉博覽會為「花博經濟」，明天（12月1日）要親自依照市府規劃路線去實測。她也重申，山手線非當務之急，因為財務有限，會以捷運為優先考量。

盧秀燕說，感謝前市長胡志強爭取到花博、林佳龍建設花博，如今花博交到她手中，她要行銷花博，明天會到豐原坐火車，再搭接駁車到后里看花博，除了要走一趟，還要在園區內吃飯。

她說，她主張市民逛花博全部免費，當選前就先請人去看，入口處需要修改，也有民眾反映座位太少，而且花卉種類可以增加一些，才符合花博的名稱，因此她會在明天實測時了解狀況。

盧秀燕說，花博除了市民免費，全國12歲以下的小朋友也免費，優惠包括外國人，她的規劃就是以小朋友免票價為誘因，讓外縣市或者外國朋友願意來台中市看花博，進而帶動台中市觀光產業商機，把消費者拉到台中市。

對於拚經濟，盧秀燕說，未來她不止跟韓國瑜及侯友宜合作，也會跟農業縣雲林縣的張麗善及彰化縣的王惠美兩位新縣長合作促銷農產品，甚至也會跟不同黨派的縣市長合作。

談到台中市公車「雙十計劃」政策，她說，除了10公里免費，還有超過10公里最高收10元，預算已研究過，鼓勵民眾坐大眾運輸系統，而且讓減輕偏遠民眾的經濟負擔。

至於山手線的問題，盧秀燕重申，不是停止，而是因經費有限而暫緩，山手線不是當務之急，希望不要為了政治而去扭曲。她說，世界很多進步城市如新加坡、東京、香港及台北市都有捷運網，台中比較落後，但她任內捷運綠線一定會通車，還要啟動藍線、橘線。

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