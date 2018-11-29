柯文哲險勝靠他？人渣文本：館長催出1萬多票

台北市長柯文哲在選前接受館長的直播節目專訪，人渣文本表示這替柯多催出了1萬多票。（資料照，記者黃建豪攝）

2018-11-29 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕史上最激烈台北市長選戰，台北市長柯文哲在驚滔駭浪之中，以3254票的差距險勝國民黨丁守中，許多人感謝「人渣文本」長期挺柯拉票，不過「人渣文本」今表示，「館長」貢獻才是最大的，稱館長在最後關頭從偏藍選民中幫柯多拉1萬多票來。

筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航今（29日）下午在臉書發表對北市選後的看法，感謝大家守住台北，周偉航表示，很多人感謝他為柯文哲拉票，不過，他認為，「館長」陳之漢最後的催票更為關鍵，真的該感謝的是館長，館長貢獻更大；周偉航自稱影響力僅有2000多票，而且這些選民都是偏綠，而館長的影響力卻是他的6、7倍。

而館長與柯文哲的實況中，影響力可從偏藍選民手中多拉1萬多票，反讓丁守中惜敗，周偉航指出，在館長最後階段對柯文哲的催票態度，「只差沒跪在地上求」，身為韓粉的館長都沒為韓國瑜做到這程度，卻為了柯文哲將姿態放低到這程度。

周偉航稱讚館長「了不起」，他最後評價「仗義每多屠狗輩」。

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