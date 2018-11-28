時力要走出自己的路 黃國昌：2020立委應廣提自家人選

2018-11-28 15:47

〔記者彭琬馨／台北報導〕九合一大選後，共有五區因立委轉戰縣市長須補選區域立委，國民兩黨已展開立委補選人選作業程序。針對立委補選提名是否可能與民進黨合作，時代力量黨主席黃國昌今受訪時表示，目前黨內還沒討論，但他認為，時力要「走自己的路」，強烈建議黨內，2020立委選舉要廣提人選；至於是否要與其他政黨合作，黃國昌說，那是下階段的問題。

黃國昌今出席「時代力量 前進議會：時代力量全國新科議員見面記者會」時受訪強調，此次議員選舉中，他得到最大回饋就是，時力因資源不夠，能推的議員人數實在太少了，但有很多期待投給時力的地方選民，竟「找不到人可以投」；黃國昌強調，時力作為一個獨立政黨，需要走出自己的政黨價值與道路，確立這個原則後，與其他政黨間的競合關係，是下階段的問題，因此他呼籲，2020立委選舉時力應廣提自家人選。

時代力量此次推出40位議員候選人，共有16席當選議員。針對台北市議員當選人是否會與民進黨合作、或是推出自家立委補選的人選，時代力量台北黨部主委林昶佐今受訪時僅說，目前各議員都在忙著成立辦公室，還沒空討論到這個問題。

五席已請辭或因當選將請辭的區域立委，包括民進黨姚文智（台北市第二選區）、黃偉哲（台南市第二選區）、國民黨盧秀燕（台中市第五選區）、王惠美（彰化縣第一選區）及楊鎮浯（金門）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/