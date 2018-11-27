國造高教機全民徵名 獎金5萬元你來搶

新一代高教機將向全民徵名。（資料照，記者涂鉅旻攝）

2018-11-27 10:57

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部推動「高教機國造」政策，原由漢翔公司命名為「藍鵲」高教機，不過國防部經考量，決定向全民徵名。空軍計畫處處長唐洪安表示，自今年11月27日中午12時，至12月12日0時止，國人可以google表單投稿，一人可多件投稿，經空軍內部評委會審查後，隨後開放民眾網路票選，獲選前三名將可分別獲5萬元、3萬元、2萬元。

唐洪安表示，除提供名稱，亦須以100字敘述意涵，相關資訊將在國防部發言人、各軍種臉書頁、青年日報與莒光園地節目宣傳，命名徵集後，將在12月12日至12月31日由司令部評選，隨後在明年元旦至明年2月1日0時止票選，並在明年2月26日公佈結果。

唐洪安表示，空軍評委會評分階段，將依照名稱創意（20%比重）、易熟記度（20%）、高教機相關性（30%）、意涵說明內容（30%）作為評分依據，選出10名票選命名。至於最終名次選定，空軍評選分數佔60%，網路票選結果則佔40％，除前三名有上萬元獎金外，其餘7名入選者各頒發2000元獎金。

唐洪安也說，參與命名者須為本國籍，入選者也須提供個人資料、身份證明給軍方查驗，另也不得涉及色情、猥褻、毀謗、不雅、諧音、損害他人等用詞，也不得抄襲、重置等。

國防部發言人陳中吉表示，此舉為強調我國防自主，且國家為全民所有，而網路為國民經常使用之媒介，也可讓民眾了解國防自主、安全重要性。而他也相信，網路命名機制會越來越成熟。

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