九合一選舉是向中國靠攏？ BBC：台灣人更喜歡中間路線

外媒分析民進黨在九合一選舉中慘敗，並不代表台灣人向中國靠攏，而是選民更喜歡中間路線。（資料照）

2018-11-27 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨在九合一選舉中慘敗，僅守下桃園市、台南市、基隆市、新竹市、嘉義縣、屏東縣等6個縣市，被國民黨奪走了15個縣市執政權。外界有部分看法認為，這代表著選民開始認同跟中國友好的國民黨，但英國廣播公司（BBC）駐台北記者撰文直指，台灣人其實更喜歡中間路線。

據《BBC》報導，對於外界來說，台灣似乎始終面臨著兩種選擇，也就是獨立於中國之外或是和中國統一。但一直以來的民意調查都顯示，台灣人更偏愛中間立場，雖然他們認為台灣是個獨立的國家，但大多數人不覺得台獨可以很快實現，也不願意破壞現狀。

《BBC》駐台北記者指出，民進黨在選前把這次選舉定調為民主台灣與中國之間的抗爭，但選民看來是更關心民生經濟方面的問題，所以對於執政黨的口號並沒有買單。而且民進黨執政以來，和中國的關係越來越惡化，讓選民比較起過去國民黨政府時期的落差。

不過，台灣多數選民這次雖然選擇了國民黨候選人，並不代表他們就喜歡國民黨，因為不少人憂心國民黨過於依賴中國，讓北京政府插手台灣事務。台灣人之所以給國民黨再一次機會，無非是希望兩岸能夠和平共處並發展經濟。

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