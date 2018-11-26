平權公投受挫 龍應台：人權本就不該靠公投決定

2018-11-26 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選後，婚姻平權相關公投未過關，作家兼前文化部長龍應台25日在臉書發文表示，她不認為公投結果代表「保守勢力贏了」，而是全台進行了一次最大規模的溝通與辯論。

綜合媒體報導，24日的九合一大選結果，民法保障同婚公投未過，被外媒評論「台灣平權聲音受重創」。龍應台25日的臉書貼文指出，此次公投所爭論的，並非「同志有沒有權利進入婚姻」，而是「用哪一套法律來落實同性婚姻」，是要修改普遍性的既有民法，還是另立專法。且2019年5月24日開始，同志戀人依然可以到區公所辦理結婚登記，因此她不認為保守勢力贏了。

另外，龍應台評論，人權議題本來就不該以公投來決定，就像不可能以「驅趕所有境內的外國人」作為公投案一樣。她認為，這次公投是創造一個討論空間，讓全台民眾一起討論同性議題，正反雙方的態度、邏輯都被亮出來了。她也不覺得眾人的努力白費，因為1094萬人中有338萬人支持徹底的婚姻平權，1093萬人中有350萬人主張性平教育，支持的幅度是巨大的。

龍應台更以「玫瑰花開」比喻世代間的溝通，她形容玫瑰是一寸一寸舒張開來的，而長輩和宗教信仰者因為自身的生活體驗、歷史情感、價值認定和年輕世代迥異，所以反對婚姻平權，她呼籲大家不要將他們視為敵人，而是同理他們，有耐心地持續溝通，更有信心地往前邁進。

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