高額提名吞苦果 綠營在台中市議員第13選區半數落選

民進黨台中市第13選區新人林德宇（右1），順利當選為新科議員，市議會派人到競選總部祝賀。（記者陳建志翻攝）

2018-11-25 22:07

〔記者陳建志／台中報導〕九合一選戰落幕，台中市第13選區（大里、霧峰）國民黨保守提名蘇柏興、林碧秀爭取連任，兩人在大環境有利藍營下，不但雙雙連任，還拿下第1、第2高票；反觀綠營上次雖拿到近6萬票，卻因高額提名4席，造成2席高票落選，這次同樣提名4席，總得票降為4萬9千多票，還是僅保住兩席，且包辦落選1、落選2，讓支持者都建議下次應該減額，提名3席才有機會保3。

台中市第13選區，這次老將新人爭出頭，國民黨僅保守提名蘇柏興、林碧秀爭取連任，兩人上次僅以低空當選，但這次蘇柏興拿下2萬5千多票最高票，林碧秀也獲得第3高的2萬3千多票，成績亮眼，無黨籍的張滄沂以1萬7千多票順利6連任，親民黨的段緯宇則以1萬2千多票驚險吊車尾連任。

民進黨2010年縣市合併第1屆時在此選區拿到近5萬票，當時提名3席全上，反觀2014年選票成長至6萬票，卻因提名4席，造成謝賢、劉錦和高票落選，席次反減少1席，此次維持高額提名4席，在大環境不利綠營下，選前支持者就憂心重蹈覆轍，私下喊出「保3」。

昨晚開票結果，新人林德宇成為大黑馬，拿到綠營最高的1萬6千多票，上屆拿到最高票的李天生順利連任拿到1萬3千多票，尋求連任的張芬郁鎩羽，僅拿到1萬多票成為落選頭，上次落選頭的謝賢，這次拿到8900多票成為落選第2名，因總票數有選上3席的實力，結果讓支持者扼腕，都建議民進黨下次提名應符合實力，改提名3席才有望保3。

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