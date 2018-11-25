受大環境影響 中市綠議員落馬、藍新人當選

北區市議員范淞育尋求連任失利，認為受大環境影響，與黨共同承擔。（記者蔡淑媛攝）

2018-11-25 18:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市議員選舉有7名現任落選，北屯老將民進黨蔡雅玲和北區范淞育都以落選頭落馬，而由國民黨新人黃健豪和陳文政搶進，陳文政甚至獲得20萬票，成為北區最高票，當地立委盧秀燕奪下市長寶座，藍軍版圖在北屯、北區都搶下過半席次。

北區范淞育曾任多屆議員，曾落選再捲土重來是上屆第一高票，這次變落選頭，認為這是大環境影響，受中央改革衝擊，以及林佳龍取消老人健保補助，但他認為總統蔡英文改革沒有錯，強調民進黨員在同一條船上應共同承擔，應對這一大挫敗，應放眼2020年大選努力，這段期間也是檢視國民黨新任市長盧秀燕的機會，希望她和韓國瑜不要光說不練，自己則可能規劃退休，在幕後支持黨。

北屯連任4屆的蔡雅玲在這次落選，強調「打過美好的一仗」今天車隊謝票後會先沈澱一下，承諾會繼續做該做的事，完成選民服務，感謝支持。

北區新科議員陳文政為前議員陳天汶的女婿，這次選舉一舉成為當選頭，為上次競選失利的岳父成功復仇，看盡政治現實的他在勝選致辭表示「感謝看不起我的人」強調認真打拚終被肯定，未來會更戒慎恐懼做好，對於政見北區市容更新，及屠宰場、殯儀館遷移後的土地利用將積極實現，也盼新市長重視。

北屯區選舉爆炸，16人搶6席次，30歲新人黃健豪以議會需要年輕人為訴求拿下近1萬2千票，打破長年藍綠各半席次，他表示選戰打到最後「彈盡援絕」連車子都拿去貸款，競選面紙也發完，發名片也被拒絕，但他的政見被看見肯定，未來絕不辜負選民支持。

另外國民黨北屯區市議員沈佑蓮今年獲得近2萬7千票，連任5屆，再度蟬連全市最高票，感謝選民用服務換選票的訴求獲得支持。

北屯區市議員當選者：沈佑蓮（國）、陳成添（國）、曾朝榮（民）、賴順仁（國）、黃健豪（國）、謝明源（民）；北區市議員：陳文政（國）、陳政顯（國）、賴佳微（民）

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