鄭朝方選前感性發表與孩子的約定影片 網友看完秒淚崩

2018-11-23 14:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕選前最後天，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方推出「尖石方濟托兒所」三部曲，向縣民深深告白他出來參選的初衷，只要有機會，將一肩扛起照顧孩子的重責大任；影片推出後，許多網友在粉絲專頁留言「你真的跟過去的政治人物不一樣」、「我三部曲看完，默默流淚」。

「有一個人，是我決定參選縣長，為家鄉犧牲奉獻的推手，他是尖石鄉的趙秀容修女，部落的人們都稱呼他趙姆姆。」鄭朝方在粉絲專頁公佈他與孩子的約定，源自於尖石方濟托兒所趙秀容修女的影響與鼓勵。

鄭朝方提到，他在學生時期就經常到尖石鄉，也因此和趙秀容修女結識，看見趙姆姆一輩子為部落孩子的付出與奉獻，他就一直放在心裡，出社會後不論在媒體圈、公益團體或是文化圈，常引入資源到方濟托兒所，希望減輕趙姆姆的負擔，也希望孩子有足夠的衣物、食物與經費。

鄭朝方也引用忠信高中創辦人高震東的話：「愛自己的孩子是人，愛別人的孩子是神」來比喻趙秀容修女。他說，年近90的趙姆姆為孩子所做的一切，已經成為一個充滿力量的種子，這顆種子在他心裡發芽，讓他感到對竹縣孩子的使命感、責任感，必須有人延續趙姆姆的精神，讓所有的孩子都能夠感受到愛、受到好的照顧，這就是他參選的初衷。

鄭朝方說，他的政見也深受趙秀容修女的影響，像是全面升級免費營養午餐，就是要讓孩子吃得飽吃得好，減輕家長的負擔。他也承若未來將新竹縣打造成兒童城市，改善兒童醫療資源，並優化公園綠地，在各鄉鎮延續「童趣方城市」，讓新竹縣的孩子充滿笑容，讓新竹縣的鄉親過好生活。

「尖石方濟托兒所」三部曲：

1️一部曲「趙姆姆的愛與奉獻」（goo.gl/X9x3Az）

2️二部曲「來自尖石趙姆姆的祝福」（goo.gl/cQZhLP）

3️三部曲「鄭朝方與尖石小朋友 未完待續的故事」（goo.gl/5oVgmA）。

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