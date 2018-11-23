胡志強貼文批林佳龍 網友諷︰老胡最沒資格罵人

2018-11-23 13:21

〔記者黃鐘山／台中報導〕德國霍夫曼海水採礦投資案持續成為國民黨盧秀燕陣營攻擊市長林佳龍的議題，前市長胡志強今（23）日也在臉書貼文「覺得非常離譜與遺憾」，短短貼文卻已引發PTT網友挺龍挺燕論戰，不過，卻有更多網友細數胡志強任內失敗政績，BRT、台灣塔、秋紅谷，哪一個不是鬧劇？最沒資格罵林佳龍的就是老胡。

PTT網友貼出胡志強臉書貼文聯結，胡在文章中說至今他還是對海水採礦投資案覺得「非常離譜與遺憾」，認為是一齣鬧劇，並要大家給盧秀燕機會。結果卻未掀起太多挺龍、挺燕論戰，反而被質疑，林佳龍對MOU案已道歉，但胡「霸占台中十幾年」，台灣塔、秋紅谷，哪一個不是鬧劇？認為最沒資格罵的就是胡了。

網友說，「還有臉出來提？BRT根本台中噩夢」、「搞個BRT把自己弄死，誰能比你鬧？」也有人反諷「老胡出來拜票了，讚」、「老胡就是要讓人家想起來四年前」、「台灣塔不好笑？非常可悲」、「台中三大水坑全都同一個人弄出來的，會展中心變秋紅谷，巨蛋用地變文心公園，古根漢跳票，才是鬧劇中的鬧劇」、「秋紅谷的土方到底挖到哪？要不要講一下」。

網友也紛紛貼出胡志強當年的搞笑照片，包括讓盧秀燕扮岳飛母親在自己背上刺青、扮帕華諾帝、日本藝妓、搖滾歌手、卡通老虎等，笑稱「老胡在幫+龍催票嗎XD？」、「宣戰強，不要出來刷存在感」，質疑老胡「當了幾年搞出了什麼東西？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/