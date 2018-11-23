謝長廷：是我勸降陳進興，侯友宜沒進去

謝長廷今天陪同陳其邁掃街。（記者葛祐豪攝）

2018-11-23 13:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌日前在鶯歌辦造勢晚會，鄭南榕遺孀葉菊蘭說，「陳進興是謝長廷勸降的，不是侯友宜」，指侯友宜冒領功勞，國民黨新北市長候選人侯友宜則說，當天有幾百個記者在現場。對此，謝長廷今天在高雄受訪強調：「是我勸降陳進興，侯友宜沒進去」。

駐日代表謝長廷今天陪民進黨高雄市長候選人陳其邁掃街，媒體問他對此看法，他表示，葉菊蘭講的是真的，網路有人批評她，這是不對的。

謝長廷說，這20年來，我不提陳進興的事件有很多原因，包括這個歷史的巨輪，一直轉一直轉，把當時的刑警大隊隊長侯友宜，轉成新北市的候選人，把當時跟我一起去的助理姚文智，轉成台北市的候選人。

他說，現在接受歷史的檢驗，哪一個人說謊，哪一個人是善良。是我勸降陳進興的，因為我去勸降他，答應替她太太辯護，我有錄音，因為他太太被刑求、被脫光衣服、被踹踢、被潑冰水，他的弟弟被充電，所以陳進興生氣了。

謝長廷說，所以他答應陳進興，要替他辯護，陳進興答應投降，把槍3支交出來，把人質分批釋放出來，解決了這件事情。

媒體詢問說，侯友宜到底有什麼跟人質談判？

謝長廷說，他是用電話的，他是在前進指揮所，他沒有去人質的地方，因為封鎖線很大，他說記者有100多個是對的，記者100多個都不能進到封鎖線裡面，所以封鎖線裡面有一個指揮所，有一個人質挾持的地方。

謝長廷強調，他是進到挾持的地方，侯友宜是在指揮所，指揮所還有檢察官、還有警政署長，還有兩個陳進興的小孩子，用小孩子跟陳進興在通話。

媒體詢問說，那侯友宜沒有見到陳進興嗎？侯有跟你進去跟陳進興談判？

謝長廷答說，沒有啦，我是拿槍出來，拿一個人質出來，以後交給他，我覺得我一個人很孤單，我帶監察委員葉耀鵬進去，進去了以後，小孩子抱出來那時候，有另外一個警官抱小孩子抱給侯友宜，侯友宜就抱著那個小孩子，哇～所有的全世界媒體都在拍照。

謝長廷說，我是走在他後面，他是比較風光，但是他是沒有進去，說真話就好啦，不應該批評葉菊蘭，既然講出來了，應該講老實話，因為他沒有進去啦。

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