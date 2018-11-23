謝長廷打臉沒與陳進興談判 侯友宜：謝謝第一線的警察弟兄

2018-11-23 15:32

〔記者李雅雯／新北報導〕前行政院長、駐日代表謝長廷今天表示，當年白曉燕命案兇嫌陳進興挾持南非武官時，是由他勸降陳進興，「侯友宜沒有入內和陳進興談判」。國民黨新北市長候選人侯友宜今天下午回應，陳進興事件在第一天晚上是最危險、最緊張的，要謝謝第一線最辛苦作戰的警察弟兄們，同時也謝謝到現場指導的長官。

謝長廷今天指出，看到鄭南榕遺孀葉菊蘭日前在新北市造勢晚會上演說提到，當年侯友宜並沒有進去現場和陳進興談判，結果讓許多民眾言語批評、修理葉菊蘭真可憐。

謝長廷認為葉菊蘭發言沒有說錯，甚至可以提証據反駁佐證，可公布當年現場的録音紀錄。

侯友宜今天下午說，陳進興事件在第一天晚上是最危險、最緊張的，當時跟所有警察弟兄冒著槍林彈雨在槍火下頭、生死之間，衝到現場營救2位受重傷人質出來，要謝謝第一線最辛苦作戰的警察弟兄們；同時很多長官也到場指導，法務部、外交部或是以前的衛生福利部，「這些長官給指導，我們都很感謝」，任何人到第二天來幫忙，還是說聲謝謝，陳進興事件謝謝所有人辛苦努力。

對於謝長廷提及侯友宜非談判者的說法，侯友宜未正面回應；侯友宜說，發生當下有幾百個媒體都在現場，而且現場是直播的，大家可以回顧去看當時的影片，還是要說謝謝第一線的警察弟兄用生死捍衛社會治安，要好好地感謝他們。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/