新莊晚會湧入逾2萬人 蘇貞昌：我一定要贏過朱立倫

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚在新莊辦造勢晚會，副總統陳建仁到場力挺。（記者葉冠妤攝）

2018-11-22 22:57

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚在新莊運動公園陽光草坪舉辦造勢晚會，現場湧入逾2萬名支持者，擠得水洩不通，副總統陳建仁、文化部長鄭麗君等人也都到場力挺，蘇貞昌致詞時說，「侯友宜是朱立倫的副手，我是朱立倫的前手」，很好比較，他反問台下，侯友宜有可能贏過朱立倫嗎？指侯不論能力、魅力與影響力都不如新北市長朱立倫，而他蘇貞昌一定超越朱立倫。

蘇貞昌說，有人說這次選舉是總統蔡英文的期中考，也有人這是朱立倫的期末考，但他認為這對也不對，無論是期中考或期末考，看的是過去2年或8年，但後天（24日）的投票更為重要，放眼的是未來4年，大家應展望未來，為未來做決定，輸贏就在後天的投票，將決定新北的建設、甚至民眾個人大小事。

蘇貞昌表示，台灣人民可以投票，是經過幾代台灣人打拚，有人犧牲生命、有人則家破人亡，但台灣人一直保有勇敢、智慧，才有今日做這片土地的主人，投票決定未來，「所以珍惜你的選票，好好地做決定啊！」要為自己、為孩子甚至後代好好選，選對人，會做事，讓我們一起改變新北市。

蘇貞昌說，這次只有兩個候選人，要讓誰選上很重要，有時候只差幾票而已，他做了近8年的台北縣長，侯友宜則做了近8年的副市長，而且很碰巧，「他（侯友宜）是朱立倫的副手，我是朱立倫的前手」，很好比較，「想一想，侯友宜有可能做得比朱立倫好嗎？」侯友的能力、魅力與影響力都不可能超過朱立倫，「蘇貞昌一定要贏過朱立倫，好不好？」台下支持者熱情高喊「好」，賣力揮舞旗幟。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/