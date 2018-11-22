嗆姚文智選不上！蔡壁如LINE截圖外流 操作棄保被抓包

蔡壁如在LINE群組上發表「姚文智根本選不上」言論。（記者黃建豪翻攝）

2018-11-22 20:35

〔記者黃建豪／台北報導〕選前倒數2天，台北市長柯文哲市政顧問蔡壁如在LINE群組上發表「姚文智根本選不上」、「如果國民黨拿回台北市…2020民進黨的總統還有機會嗎？」言論，刻意引導棄保民進黨台北市長候選人姚文智的意圖明顯，對此，柯文哲晚間只說「不清楚」，並未正面回應。但台北市政府發言人劉奕霆證實，發言帳號確實是蔡壁如本人。

蔡壁如參與的不明LINE群組對話被截圖後外流，內容指出，「姚文智根本選不上，如果國民黨拿回台北市，加上新北市，人口700萬，台中跟高雄國民黨再拿走一個，至少三都加起來1000萬人口，加上彰化、雲林，還有一些人口少的縣，2020民進黨的總統還有機會嗎？台北市，無論如何不能被丁守中拿走！」

記者晚間致電蔡壁如，電話並未接通。而晚間在公館商圈拜票的柯文哲，面對媒體追問，並未正面回應。

劉奕霆說，經瞭解，這是由蔡壁如接收到他人的訊息後，再轉傳至其他群組之中，由於蔡壁如本週已依法向台北市政府請假，加上該群組也不屬於任何與公務相關的群組，因此，並未有任何違法之處。

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