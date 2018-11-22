最後衝刺！柯P掃街直播破2萬讚 民眾衝下樓搶握手

柯文哲掃街直播在下午時段剛上線短短30分鐘，讚數竟突破1.4萬人，線上觀看人數高達2萬人。（記者方賓照攝）

2018-11-22 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰倒數2天，台北市長柯文哲馬不停蹄進行掃街活動，近日1天甚至掃街超過10.5小時。而柯文哲今（22）日也進行大型掃街活動，將從下午1點半從台大醫學院出發，預計6點半到達七星公園。而直播在下午時段剛上線不到30分鐘，讚數竟突破2萬人，線上觀看人數高達1.4萬人，分享次數2400次。

今日柯文哲進行掃街活動，由3位幕僚大熊、小牛、學姊陪同，沿途有許多支持者熱情高喊「加油」、「當選」，在車子等紅燈時還立即衝上來與柯文哲握手，造成路段塞車，跟車交警立刻進行疏導。除此之外，周遭大樓的居民與上班族聽到柯文哲在樓下，竟然還有一些民眾從樓上衝下來，學姐也在直播中呼籲民眾下樓小心。

由於讚數高速破萬，柯文哲競辦也只好提出「回饋機制」，學姐黃瀞瑩也唱了一段《愛江山更愛美人》，小牛柯昱安更加碼，若超過5萬人就加碼唱「Do things rignt」。

柯辦幕僚們表示，柯文哲沒有政黨奧援，盼大家幫忙分享直播，11月24日也記得出門投票。

【預計時間與路線】

13:30 臺灣大學醫學院

13:45 凱達格蘭大道

13:55 重慶南路一段

14:00 西門町六號出口

14:50 迪化街一段

15:15 蔣渭水紀念公園

16:10 斯文里三期

16:30 保安宮

16:55 延平北路四段

17:20 文林北路

18:10 中央南路一段

18:20 光明路

18:30 七星公園

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