「要求副總統不出席世大運閉幕式」 姚文智轟柯遇到中國就轉彎

2018-11-22 13:36

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今早進行車隊掃街，姚文智表示，他想請問柯市長為什麼遇到中國就轉彎，並爆料為什麼辦理世大運時，竟然要求副總統陳建仁不要出席閉幕式上台，以交換中國對選手進場，姚砲轟柯放棄國家尊嚴，柯遇到中國任何事項不管金馬獎、外國斷交等，柯不但一點都硬不起來，而且一點都不會失言。

姚文智今早回到就讀的母校政治大學門口，在立委蘇治芬與黨籍市議員李慶鋒等人陪同下，進行車隊掃街。在接受媒體訪問時，姚文智主動在媒體前報告「每日一問」主題，問柯市長為什麼遇到中國就轉彎。

姚文智指出，為什麼辦理世大運時候竟要求副總統不要在閉幕式上台，交換中國對進場，他批評柯放棄國家尊嚴都可以做，這段時間以來看到柯市長很奇怪，遇到中國任何事項包括金馬獎、在韓發展藝人周子瑜或外國斷交、台北市民李明哲事件等，你都轉彎，一點都硬不起來，而且一點都不會失言。

姚文智說，他長期觀察覺得納悶的是，紀錄片導演在金馬講的話令人感動，中國演員其實心裡也委屈，要講中國台灣兩岸一家親，還要發表「中國一點都不能少」、也不敢參加慶功宴，柯對這件事的反應是不要吃台灣豆腐，輕描淡寫。

姚一一細數柯面對中國的反應，指出318學運反服貿時，柯刻意避開去大甲媽祖遶境，周子瑜事件柯除了嘆息還是嘆息，藝人宋芸樺說最喜歡國家是台灣，柯的回答跟周子瑜事件反應是一樣的，李明哲在中國無端被收押，柯說中國不智，犯罪集團引渡則說要尊重中國的法律，巴拿馬斷交時，柯說外交不易，要加強姊妹市，而布吉納法索斷交時，柯說不知道在哪裡，但首都卻是北市的姊妹市。

姚還說，中國國家主席習近平取消任期，柯說國家有國家制度、世界有世界潮流，看到中國戕害人權，運用各種方法霸凌台灣外交或國際組織，任何導演或演員牽涉評論中國，柯都是輕描淡寫，遇到中國就轉彎，一點硬不起來也不會失言，這才是令人佩服的地方。

最後，姚文智再次提問，2017年8月30日世大運閉幕式，柯文哲不斷要求副總統不要出席來換取中國選手入場，「這是很嚴重的事情，你竟然敢開口」，台灣在舉辦世界盛會，副總統按活動規畫要上台致意，你竟然要求副總統不要來，好讓中國選手進場，這就是你面對中國態度，面對國家尊嚴寧可喪失國格，也要維持與中國友好關係，他請柯回答這個問題。

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