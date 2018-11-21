「最強助選員」劉樂妍發轉機來台消息 網友笑：穩了！

劉樂妍今天在臉書上透露回台消息，網友對此指出將衝擊韓國瑜選情。（左圖擷取自劉樂妍臉書，右圖資料照）

2018-11-21 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕2018年九合一大選進入倒數階段，高雄市長選情依舊火熱，久居中國的藝人劉樂妍先前公開表態支持韓國瑜，她在今（21）日啟程到訪台灣，網友對此表示「最強戰將強勢回歸！其邁穩了」。

劉樂妍臉書上透露，今晨4點起即出門趕飛機，在上午11點抵達香港國際機場轉機，正在前來台灣的路上，她在貼文中寫道「等等就到家了，轉機真累啊。四點就起來趕飛機，整個人都是蒙（濛）的」，並不忘在趕機過程中，持續分享與韓國瑜有關的貼文。

被網友戲稱是「女版黃安」的劉樂妍13日在臉書上大讚韓國瑜在造勢場合唱《梅花》、《夜襲》、《中華民國頌》等歌曲，不但大呼「這真的是太有趣了」，還說那些畫面觸動心弦，看得她熱淚盈眶；在當時與另名支持韓國瑜的藝人黃安被網友合稱「豬隊友」。

網友們如今得知劉樂妍入境台灣，相繼留言指出「韓粉怎神隱？自己人要挺自己人吖怎不出來營造團結的氣氛餒？」、「我無法接受」、「樂炎（妍）就讓給你們用」。

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劉樂妍臉書貼文

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